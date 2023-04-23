بالأرقام.. رافينيا الأفضل في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الجناح البرازيلي رافينيا دياز مستوى مميز للغاية في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

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وتمكن البرازيلي رافينيا من صناعة هدف المباراة الوحيد والذي سجله فيران توريس في الدقيقة 44 ليحقق برشلونة فوزًا هامًا ويصبح قريبًا من حسم لقب الدوري الإسباني.

وترصد الأرقام تألق النجم البرازيلي رافينيا دياز الذي صنع العديد من الفرص

وساهم في تهديد برشلونة لمرمى أتلتيكو مدريد

أرقام رافينيا دياز في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أهداف : 0.

صناعة أهداف : 1.

صناعة فرص : 4.

تسديدات على المرمى : 1.

مراوغات / مراوغات صحيحة : 6/8.

تمريرات / تمريرات صحيحة : 54 / 41.

مبارزات أرضية / مبارزات أرضية ناجحة : 9/17.

عرضيات / عرضيات صحيحة : 0/3

كرات طويلة / كرات طويلة صحيحة : 2/3

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