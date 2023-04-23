عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى المغرب..غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، غدًا الإثنين إلى المغرب، ليسبقا بعثة الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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ويطير عبد الحفيظ وعدلي إلى المغرب قبل البعثة لإنهاء كافة الأمور الخاصة باستقبال الفريق

وما يتعلق بالإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الترتيبات، لتوفير الأجواء المناسبة للجميع خلال الرحلة.

وفاز الأهلي على نظيره الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون رد عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.