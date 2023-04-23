مانشستر يونايتد يتعادل مع برايتون في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بين مانشستر يونايتد و برايتون بدون أهداف خلال الشوط الأول في المباراة الجارية الآن مساء اليوم الأحد على ستاد ويمبلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

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وبدأ مانشستر يونايتد بهذا التشكيل أمام برايتون

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، لوك شاو، فيكتور ليندلوف، أرون وان بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، أنتوني.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول بنسبة 63% في المقابل برايتون37%.

وحصل البرازيلي كاسيميرو على البطاقة الصفراء في أحداث الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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