شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. طنطا يعتلى صدارة ترتيب مجموعة بحرى وجمهورية شبين وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق طنطا، بقيادة عمرو أنور، ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى برصيد 43 نقطة، متفوقاً ثلاث نقاط عن فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة بعد مرور 23 جولة قبل استئناف المسابقة يوم 3 مايو المقبل بعد توقف دام شهر كامل.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل عودة المسابقة

1 طنطا 43 نقطة

2 جمهورية شبين 40 نقطة

3 بلدية المحلة 39 نقطة

4 دكرنس 39 نقطة

5 أبو قير للأسمدة 38 نقطة

6 كفر الشيخ 36 نقطة

7 بروكسى ورك 34 نقطة

8 المنصورة 31 نقطة

9 الأوليمبى 30 نقطة

10 الحمام 28 نقطة

11 سبورتنج 27 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 الهلال بالضبعة 21 نقطة

14 المجد السكندرى 20 نقطة

15 بايونيرز 16 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

وحقق فريق طنطا فوزا كبيرا على فريق بروكسى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى 43 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة بحرى، فيما بقى فريق بروكسى عند النقطة 34.

وسقط فريق جمهورية شبين أمام فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف ويفرط فى فرصة انتزاع الصدارة، حيث بقى رصيده كما هو عند 40 نقطة فى المركز الثانى، بينما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الرابع فى ترتيب مجموعة بحرى فى انتظار باقى المباريات.

وخطف فريق كفر الشيخ تعادلا قاتلا مع فريق دكرنس بهدفين لمثلهما فى آخر ثوانى المباراة، ليتقاسم الفريقان النقاط، ليصل دكرنس إلى النقطة 39، فيما رفع كفر الشيخ رصيده إلى 36، فيما تعادل سبورتنج مع الهلال بالضبعة بدون أهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 23 فى مجموعة بحرى والإسكندرية كالتالى:

طنطا 5/ 3 بروكسى

كفر الشيخ 2/ 2 دكرنس

سبورتنج 0 / 0 الهلال بالضبعة

أبو قير 1 /0 جمهورية شبين

الحمام 2/ 1 المصرى بالسلوم

المنصورة 0/ 0 بلدية المحلة

بايونيرز 2/ 0 اتحاد نبروه

الأوليمبى 2/ 2 المجد السكندرى