شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة : أكثر من ٣ مليون مواطن يتوافدون علي مراكز الشباب فى أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تخطي رواد مراكز الشباب في أول أيام عيد الفطر المبارك، أكثر من ٣ مليون مواطن من جميع الفئات العمرية لصلاة العيد و قضاء أجازة العيد والاستمتاع بالالعاب الترفيهية فى إطار إنطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن،

أشار وزير الشباب والرياضة أن مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب؛ تأتي حرصًا من الوزارة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها، وأيضًا تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وأضاف الوزير أن المبادرة تستهدف القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وتستقبل مراكز الشباب رواد المراكز بالمجان لتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد من فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز، وكذلك تقديم البرامج و الفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور طوال أيام عيد الفطر المبارك.