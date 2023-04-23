الدوري الإسباني.. ماذا قدم دييجو سيميوني في 33 مباراة أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد مباراته رقم 34 أمام برشلونة، اليوم في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

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ويسعى دييجو سيميوني لقيادة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة لتحقيق الفوز على برشلونة من أجل الاقتراب أكثر من ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

تاريخ مواجهات دييجو سيميوني أمام برشلونة

ويعد برشلونة هو ثاني أكثر فريق واجهه دييجو سيميوني خلال مسيرته التدريبية بواقع 33 مباراة.

ويبحث دييجو سيميوني عن تحقيق فوزه السادس تاريخيًا أمام

برشلونة في المواجهة رقم 34.

ولم يتمكن سيميوني من تحقيق الفوز على برشلونة سوى في 5 مباريات من أصل 33 مباراة بجميع المسابقات.

وتلقى المدرب الأرجنتيني 17 هزيمة بينما تعادل في 11 مباراة أمام برشلونة.

وسجل أتلتيكو مدريد مع سيميوني في تاريخ مواجهاته أمام برشلونة، 31 هدفًا بينما استقبلت شباكه 46 هدفًا.

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