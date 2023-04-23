تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة.. جريزمان في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجلة 30 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

يستهدف فريق أتلتيكو مدريد استكمال سلسلة انتصاراته المميزة في الدوري بالفوز اليوم على الفريق الكتالوني ومواصلة ملاحقة الريال لخطف المركز الثاني أملا في عثر الميرنجي.

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يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: أوبلاك

الدفاع: كولينا – خيمينيز – هيرموسو – سافيتش –

كاراسكو

الوسط: فيتسل – دي بول - ليمار

الهجوم: جريزمان – أنخل كوريا

بينما يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز بهدف العودة لطريق الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل بآخر مباراتين بالدوري على يد خيتافي وجيرونا.

يحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، حصدها البارسا من 29 مباراة بواقع 23 فوز و4 تعادلات وهزيمتين.

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