تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد .. ليفاندوفسكي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة 30 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز بهدف العودة لطريق الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل بأخر مباراتين بالدوري على يد خيتافي وجيرونا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، حصدها البارسا من 29 مباراة بواقع 23 فوزا و4 تعادلات وهزيمتين.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أراخو – كوندي – ألونسو – باندي

الوسط: بوسكيتس – دي يونج –

جافي

الهجوم: توريس – رافينيا - ليفاندوفسكي

على الجانب الأخر يستهدف فريق أتلتيكو مدريد لاستكمال سلسلة انتصاراته المميزة في الدوري بالفوز اليوم على الفريق الكتالوني ومواصلة ملاحقة الريال لخطف المركز الثاني أملا في عثر الميرنجي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات.

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