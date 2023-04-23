الأهلي يفك الشراكة مع الرجاء المغربي في تاريخ المواجهات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النادي الأهلي في فك الشراكة مع الرجاء المغربي في تاريخ المواجهات بينهما بعد حقق عليه الفوز بهدفين نظيفين ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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وجاءت أهداف الأهلي في شباك الرجاء المغربي عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ليصل الثنائي إلى 3 أهداف في النسخة الجارية من البطولة.

وجمعت 9 مواجهات سابقة بين الأهلي والرجاء قبل الصدام العاشر بينهما مساء أمس، وشهدت هذه المواجهات فوز كل فريق في مباراتين بينما تعادلا سويًا في 5 مباريات.

وتمكن الأهلي من فك الشراكة بعدما حقق فوزه الثالث تاريخيًا على الرجاء المغربي في المواجهة

العاشرة بينهما في تاريخ المواجهات.

كما سجل 12 هدفًا في شباك الرجاء بعد ثنائية محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي بينما توقف رصيد الفريق المغربي من الأهداف في تاريخ المواجهات مع الأهلي عند 10 أهداف.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للأهلي على ستاد القاهرة الدولي أمام الرجاء بعدما كان قد حقق الانتصار على الفريق المغربي بهدف دون رد في عام 2005 على الملعب ذاته.

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