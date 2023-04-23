طرح تذاكر بطولة أفريقيا لكرة السلة بمشاركة الأهلي عبر موقع تذكرتي

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت تذاكر بطولة أفريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 إبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل عبر موقع https://tazkarti.com/#/matches .

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وقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـ BAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعه النيل الـ BAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.



وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، إذ جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

على جانب آخر وافق الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على طلب ناديي الأهلي والاتحاد السكندري

باستقدام حكام أجانب لمباريات نهائي دوري السوبر "رجال"، التي من المقرر أن تجمع الطرفين.

تلقى مجلس إدارة اتحاد كرة السلة طلبًا من ناديي الاتحاد السكندري والأهلي، بضرورة استقدام حكام أجانب لسلسلة مباريات النهائي بين الفريقين، وهو ما تمت الموافقة عليه من الاتحاد.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى الدور النهائي من دوري السوبر، بعد الفوز على سموحة 3-0 في سلسلة المباريات، كما تأهل الأهلي إلى الدور ذاته بعد التفوق على الزمالك 3-0 أيضًا في مجموع المباريات.

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