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أوسوريو يجتمع برباعي الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات منفردة مع سامسون إكنيولا ومحمود شبانة وسيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد.

 

وجاء اجتماع المدرب مع رباعي القلعة البيضاء خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري.

 

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وشهدت المدرب الكولومبي خلال الجلسات بعض المهام المطلوب من

الرباعي تنفيذها خلال التدريبات بجانب كيفية التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة استعدادا للمباريات المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الممتاز.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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