«باتت قريبة».. 15 حقيبة تثير الجدل مع وصول ميسي إلى برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في ملف عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.

يأتي هذا بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، والذي سينتهي رسميًا في يونيو المقبل، مع عدم التوصل لاتفاق بتمديده حتى الآن.

وقال الإعلامي جيرارد روميرو، المختص بأخبار نادي برشلونة، إن ميسي سافر بالفعل إلى مدينة كتالونيا منذ ساعات قليلة، ومعه 15 حقيبة كبيرة، وسط توقعات أن ذلك له علاقة بعودته إلى برشلونة التي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى، وفقا لتأكيد المصادر الصحفية المختلفة.

وأشار روميرو إلى أن هناك تواصلا حدث بين ميسي وتشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، وخاصة أن الطرفين تجمعهما علاقة قوية منذ تواجدهما معًا في نفس الفريق بالجيل الذهبي لنادي برشلونة، وتم الحديث عن بعض الأمور التي تتعلق بإمكانية عودته إلى كامب نو في الصيف المقبل.

وأضاف الإعلامي: "بالنظر إلى الزيارات السابقة، ميسي هذه المرة خرج من باب مختلف من المطار حرصا على ألا يراه أحد في برشلونة".

وتابع روميرو: "ميسي أقرب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، ولكن علينا أن نكون حذرين الأيام المقبلة لأن هناك تحركات قد تحدث".

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت في وقت سابق أن برشلونة يملك رغبة صارمة من أجل استعادة ميسي الصيف المقبل على أساس عقد يمتد لموسمين.

ورحل ميسي عن برشلونة الذي شهد نشأته، في صيف عام 2021 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن برشلونة سيواجه فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في منافسات مسابقة الدوري الإسباني، في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب كامب نو.

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي، بتعليق حفيظ دراجي.