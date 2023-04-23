شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح أوسوريو أحقية تحديد ملف الراحلين والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى الزمالك الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الكروى الأول، أحقية تحديد مصير اللاعبين المقرر أن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، والصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوسوريو خلال الأيام المقبلة لمعرفة خططه للموسم الجديد قبل رحيل اللاعبين المقرر أن تنتهى عقودهم مجانا.

ومن المنتظر أن يفتح مسئولو الزمالك ملف تجديد عقود الرباعى يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر، ومحمد صبحى، والتونسى حمزة المثلوثى، حيث ستنتهى عقود اللاعبين الأربعة بنهاية الموسم، ومازالوا حتى الأن غير مقيدين ويحق لهم التوقيع لأى فريق أخر، وهو ما يسعى مسئولي الزمالك لحسمه في الأيام المقبلة، والنجاح في التجديد لهؤلاء اللاعبين.

ويعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، لاستئناف تدريباته الجماعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التى منحها المدير الفنى للاعبين.

وقرر أوسوريو أن يقام مران الزمالك فى الثامنة صباحًا بدلاً من إقامته فى الرابعة عصرًا، حيث يرغب الخواجة الكولومبى فى فرض حالة من الإلتزام والتركيز لدى اللاعبين، وإجبارهم على النوم المبكر.

ومن المنتظر أن يقام تدريب الزمالك اليوم، الأحد، وفقًا للموعد الجديد الذى تم تحديده فى الساعة الثامنة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا بالدورى.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.