شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر بطولة أفريقيا لكرة السلة على موقع تذكرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت تذاكر بطولة أفريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 إبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل

ووقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـBAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعة النيل الـ BAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.

وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.