شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون كتبوا التاريخ خارج الأجواء المصرية.. الجوهرى أشهرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل تاريخ التدريب المصري والمدربين بأسماء رنانة كتبت تاريخا للكرة المصرية في الخارج، سواء عربيا أو أفريقيا أو أوروبيا، وهو ما يجعل قيمة المدرب المصري عالية.

الخليج 365 يستعرض بعض أسماء المدربين الذين نجحوا في الخارج، وهذا على سبيل العرض وليس الرصد والإحصاء، لأن هناك العشرات من المدربين المصريين الذين نجحوا في الخارج.

طارق مصطفى

يقدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوليمبيك آسفي المغربي، طارق مصطفى، سلسلة من النتائج الإيجابية هذا الموسم في المغرب والدخول للمربع الذهبي، متخطيًا الرجاء المغربي، ففى آخر 3 مباريات للمدرب المصري أمام الرجاء المغربي تمكن فى تحقيق الفوز مرتين على حساب النسور، بينما حسم التعادل مباراة بهدفين لكل فريق خلال هذا الموسم، وبهذه الهزيمة نجح طارق مصطفى في إيقاف نغمة انتصارات الرجاء، بعدما خاض الأخير 9 مباريات متتالية حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3.

وفي مباراتي الموسم الجاري ضد الرجاء واجه طارق مصطفى مدربين تونسيين: فوزي البنزرتي ومنذر الكبير.



وكان مصطفى قد هزم الرجاء مرتين خلال تدريبه فريق الدفاع الحسني الجديدي، ومع سريع وادي زم، فبات أكثر المدربين الأجانب انتصارا على الفريق البيضاوي في المواسم القليلة المنصرمة، كما أطاح بنهضة بركان على ملعب الأخير بنتيجة 1-2، والجيش الملكي أيضا وتعد هذه الفرق الأقوى حاليا، وفي آخر المواسم بالمغرب وتمثله قاريا وهو ما يحسب لنجم الزمالك ومنتخب الفراعنة الأسبق.

حسام البدري

البدري تولى تدريب أندية في 5 دول عربية وأفريقية مختلفة في الفترة الماضية، حيث درب في مصر الأهلي وإنبي ومنتخب مصر الأوليمبي والمنتخب الأول، بينما درب في السودان فريق المريخ، وفي ليبيا قاد فريق اهلي طرابلس وتدريب وفاق سطيف الجزائري، ووتولى مؤخرا تدريب الصفاقسي التونسي

وحقق البدري عدة بطولات وانجازات خلال مسيرته التدريبية ابرزها كان مع النادي الأهلي والذي توج معه بلقب الدوري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، وكاس السوبر المحلي كما شارك معه في بطولة كأس العالم للأندية، ونجح ايضا في التتويج بلقب الدوري السوداني مع فريق المريخ.





أحمد رفعت

من أبرز الأسماء في قائمة شيوخ المدربين المصريين الذين دربوا اندية منتخبات عربية أحمد رفعت نجم ومدرب الزمالك السابق، والذي درب عدة أندية ومنتخبات عربية على مدار سنوات طويلة.

وقاد رفعت الشارقة الإماراتي ومنتخب الإمارات العربية المتحدة والخليج السعودي والمجد السوري ومنتخب سوريا والبحرين البحريني والمريخ السوداني، كما درب في مصر أندية الزمالك والمصري البورسعيدي ومنتخب السويس.





حسن شحاتة

قاد المعلم حسن شحاتة الفائز مع منتخب مصر بثلاثة ألقاب متتالية ببطولة أمم إفريقيا، العديد من الأندية العربية خلال مسيرته التدريبية أبرزها الوصل الإماراتى، المريخ السودانى، أهلى بنغازى الليبى، العربى القطرى ودفاع الحسنى الجديدى المغربى، وقاد داخل مصر الزمالك والمقاولون العرب.





محمود الجوهرى

تضم القائمة أيضا محمود الجوهرى مدرب منتخب مصر السابق والذي تولى خلال مشواره التدريبي عددا من الأندية الخليجية، منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج 1996، كما تولى تدريب منتخب الأردن وصعد به لنصف نهائي كأس آسيا 2004 للمرة الأولى في تاريخه.

طه إسماعيل

طه إسماعيل من المدربين المصريين الذين خاضوا عدة تحارب تدريبية خارج مصر بدايته كانت بتدريب فريق القوات المسلحة الأردني، ثم اهلي جدة السعودي، كما درب الوحدة السعودي والنصر الإماراتي وغيرها من الأندية السعودية والاماراتية، كما درب منتخبي السعودية والأردن، وذلك قبل اتجاهه للعمل في مجال التحليل الرياضي.

عبده طلعت

بعيدا عن التجارب التدريبية للمدربين المصريين في الدول العربية هناك تجربة فريدة لأحد المدربين المصريين الذي حقق نجاحا كبيرا في أوروبا وتحديدا فنلندا.

عبده طلعت نجم فريق اسكو السابق بدأ مشواره التدريبي في فنلندا بعد رحلة احترافية قصيرة هناك وتولى تدريب عدد الأندية هناك منها أتلانتس وهلسينكي وهونكا وغيرها من الأندية وحقق بعض النجاحات مع الأندية الفنلندية جعلت اسمه معروفا بقوة هناك.