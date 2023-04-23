شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف أفريقية تعيد بيرسى تاو إلى قلوب الجماهير الأهلاوية.. الأكثر مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجنوب أفريقى بيرسى تاو، لاعب النادى الأهلى، الكثير من مستواه في الفترة الحالية بعدما نجح في قيادة الأهلى لوضع قدم في نصف النهائي بعد الفوز على الرجاء بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد القاهرة أمس.

ونجح الأهلى في تحقيق فوز مهم على الرجاء المغربى في ذهاب دور ربع النهائي، التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ليقترب كثيرا من دور نصف النهائي.

وصنع الجنوب أفريقى بيرسى تاو هدف الأهلى الثانى بطريقة رائعة لحمدى فتحى الذى سدد بقوة فى شباك الرجاء، ليضمن للأهلى فوزا مهما فى الذهاب.

ونستعرض أرقام بيرسى تاو مع الأهلى في بطولة أفريقيا..

بيرسى تاو أكثر من ساهم في الأهداف في البطولة برصيد 6 أهداف، متساويا مع المغربى حمزة خابا لاعب الرجاء، والناميبي بيتر شالوليلي لاعب صن داونز.

ثانى أكثر من صنع أهداف فى البطولة برصيد 4 أهداف، خلف التونسى على معلول.

ونجح بيرسى تاو في العودة مجددا لقلوب الجماهير الأهلاوية، خاصة بعدما استعاد الكثير من مستواه في الفترة الحالية في توقيت مهم جدا، أعاد الأهلى للتأهل لربع النهائي والاقتراب من نصف النهائي.

وفى سياق آخر، يضع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للمغرب غدًا لخوض مباراة الرجاء المغربى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم في السفارة المصرية بالمغرب من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب وقبل 72 ساعة أيضًا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.