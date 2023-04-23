شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجتمع برباعي الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسات منفردة مع سامسون أكنيولا ومحمود شبانة وسيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد، رباعي القلعة البيضاء خلال مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبل في مسابقة الدوري.

وشهدت الجلسات شرح بعض المهام المطلوب تنفيذها خلال التدريبات، بجانب كيفية التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة استعدادا للمباريات المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية، والتى شهدت شرح وتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تصحيح الأخطاء الخاصة بالجانب الدفاعي والتركيز على كيفية التعامل مع الهجمات المرتدة من المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.