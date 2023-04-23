شلبي وزيزو يواصلان التأهيل على هامش تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - واصل مصطفى شلبي وأحمد سيد "زيزو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي المخصص لهما، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وخضع الثنائي لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، طبقا للبرنامج التأهيلي المخصص لهما في ظل تعرضهما للإصابة.

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ويعاني "زيزو" من إصابة بالتواء في كاحل القدم، في حين يعاني مصطفى شلبي من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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