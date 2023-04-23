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فقرة بدنية خاصة للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة -  خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

                              

 وأدى لاعبو الفريق فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم ببداية المران، قبل خوض فقرة تدريبات بدنية قوية بالكرة ومن دون الكرة.

 

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وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، على

شرح مجموعة من التدريبات البدنية وكيفية تنفيذها لتحقيق أفضل استفادة للاعبين من الناحية البدنية.

 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الممتاز.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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