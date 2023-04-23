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تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

 

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وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل

الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الممتاز.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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