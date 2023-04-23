مانشستر يونايتد وبرايتون في مباراة مصيرية بكأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة حاسمة ومصيرية أمام فريق برايتون والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023 على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بقوة وندية كبيرة بين الفريقين نظرًا للصراع التاريخي الكبير بينهم، كما سيدخل كلاهما اللقاء بالقوة الضاربة من أجل اقتناص بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

اقرأ أيضًا: جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

ومن المتوقع أن يخوض اليونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: ليندلوف، هاري ماجواير، بيساكا، دالوت.

الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، سابيتزر.

الهجوم: أنتوني، جادون سانشو، مارسيال.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون:

من المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد ضد برايتون في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق الرياضي، رؤوف خليف.

للمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا>> الرياضة