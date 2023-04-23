موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم في الكلاسيكو السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الأحد من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو المرتقب التي ستجمع بين الاتحاد والهلال في قمة منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويخوض فريق الهلال تحت قيادة المدير الفني، رامون دياز، المباراة وعينه على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة من أجل تعويض موسمه غير المرضي للجماهير على مستوى المنافسة في الدوري السعودي.

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ويأمل الزعيم الأزرق التغلب على الاتحاد وتحقيق مفاجأة بالتأهل للنهائي الذي سيكون أمام الفريق الفائز من مباراة النصر والوحدة غدًا.

وعلى الجانب الآخر يرفع فريق الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي، نونو سانتو، شعار لا بديل عن الفوز حيث تضع كتيبة النمور عينها على لقب البطولة هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة على كل الألقاب.

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة:

ستنطلق المواجهة في تمام الساعة الـ8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي، فهد العتيبي.

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