شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع اللمسات النهائية لرحلة المغرب لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للمغرب غدًا لخوض مباراة الرجاء المغربى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم في السفارة المصرية بالمغرب من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب وقبل 72 ساعة أيضًا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي المغربية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

وتوج الأهلي بلقبين أمام الرجاء، كانت البداية عام 1996، عندما توج بلقب البطولة العربية بعد الفوز (3-1)، في نتيجة هي الأكبر بتاريخ مواجهات الفريقين.

وكان اللقب الثاني في 2021، عندما حصد الفريق الأحمر لقب السوبر الإفريقي بنتيجة 6-5 بعد الاحتكام لركلات الترجيح، وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).