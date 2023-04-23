اخبار الرياضه

الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بكأس الرابطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلى  بقيادة حمزة الجمل اليوم الأحد، الاستعداد لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى البورسعيدى المقرر لها السبت 29 أبريل الجارى، بعدما نجح الدراويش في الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح.

 

ويعود الفريق للتدريبات اليوم بعدما قرر حمزة الجمل منح اللاعبين راحة أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، ولكنه حذر اللاعبين من الإفراط في تناول كحك العيد وضرورة الحفاظ على أوزانهم خلال أيام العيد.

 

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.

فاز فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من ..

ورفع فريق الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز 14  فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الثامن.

وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا