شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين قبل موقعة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر لمعرفة موقف اللاعبين المصابين قبل التحضير لمباراته أمام الرجاء المغرب المقرر لها السبت المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ومن ثم تحديد برنامج التحضير الخاص بهذه المباراة.

وعانى الأهلي من أكثر من إصابة خلال الفترة الماضية، منهم من تعافى ومنهم من يواصل التأهيل، مثل رامي ربيعة ومحمد الضاوى حيث يرغب الجهاز الفني في استعادة كل اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي الحاسمة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء هي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب وقبل 72 ساعة أيضًا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.