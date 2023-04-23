شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس اليوم الأحد بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع بيراميدز ضد نظيره فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي على ستاد الدفاع الجوى فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

مشوار بيراميدز ومارومو جالانتس فى الكونفدرالية

تمكن بيراميدز من التأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دور المجموعات بالمسابقة الأفريقية، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

ووصل بطل جنوب أفريقيا لهذا الدور بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة.

معلق مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس

يقوم بالتعليق على مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس في كأس الكونفدرالية، المعلق الرياضي "طارق الأدور".

ملعب مباراة بيراميدز ضد مارومو جالانتس

تلعب مباراة بيراميدز ضد مارومو جالانتس في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على "ستاد الدفاع الجوي".

حكم مباراة بيراميدز ضد مارومو جالانتس

تقام مباراة بيراميدز ضد مارومو جالانتس في كأس الكونفدرالية الأفريقية، تحت إدارة تحكيمية من الحكم "كاليلو تراوري.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد مارومو جالانتس

وسوف يتم نقل مباراة بيراميدز ضد نظيره فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.