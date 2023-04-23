شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات جمعت الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى قبل الصدام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة كأس السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك فى، 5 مايو المقبل، ويدخل الفريق الأحمر المباراة باعتباره بطلاً لكأس مصر، فيما يحمل الزمالك لقب بطولة الدورى.

تواجه الأهلى والزمالك ثمانية مرات فى بطولة كأس السوبر المصرى منذ أقيمت للمرة الأولى فى موسم 2001-2002.

وتأخرت المواجهة الأولى بين الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى حتى النسخة الثالثة، والتى حقق فيها "المارد الأحمر" الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبى، ويتفوق الأهلى على الزمالك فى سجل مواجهات الفريقين فى كأس السوبر المصرى، حيث حصد "المارد الأحمر" اللقب فى ستة مناسبات مقابل مرتين لصالح "القلعة البيضاء".

2002-2003 : انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين القطبين، وحسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1.

2007-2008 : حسم الأهلي لقب كأس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد.

2013-2014 :تُوج الأهلي بلقب كأس السوبر مجددا على حساب الزمالك بالفوز عليه بركلات الترجيح 5 - 4.

2014-2015 : فاز الأهلي على الزمالك 3 - 2، وحصد لقب كأس السوبر المصري.

2015-2016 : حسم الزمالك لقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 3 - 1.

2017-2018 : توج الأهلي بكأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك 3 - 2.

2018-2019 : توج الزمالك بكأس السوبر المصري عقب فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 4 -3.

2020-2021 : الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.