شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز بالأهلى "تشغل بال" كولر قبل الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الموسم الحالي لم ينته بعد، ولا يزال مشوار الأهلي طويلا نحو تحقيق أكثر من لقب مثل الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري وبطولة كأس مصر في نسختها القديمة، ولكن لجنتي التخطيط والتعاقدات بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، بدأوا في وضع خطة التحضير للموسم الجديد، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر وسد العجز في كل النواقص.

وبات هناك أكثر من مركز في صفوف الأهلي يحتاج للتدعيم سواء بلاعبين محليين أو أجانب، وهو ما سيتم العمل عليه مبكرا من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني مبكرا، وعدم تكرار ما حدث في آخر فترتي قيد بعدما فشلت إدارة الأهلي في توفير احتياجات كولر سواء في ضم مهاجم أجنبي سوبر أو جناح أجنبي سوبر، واكتفت بالتعاقد مع لاعبين آخرين في مراكز غير المراكز المستهدفة وصاحبة الأولوية في التدعيمات.

وأصبح هناك 5 مراكز تشغل بال مارسيل كولر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أبرزها:

المهاجم الأجنبي

يتصدر التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر احتياجات كولر من إدارة الأهلي في الصيف المقبل، بعدما تأخرت الإدارة الحمراء عن تلبية هذا المطلب في الميركاتو الشتوي الأخير ومن قبله الميركاتو الصيفي، بسبب حصر المدرب السويسري احتياجاته في أسماء بعينها بخلاف مبالغة الأندية المالكة لحقوق هؤلاء اللاعبين في مطالبها المالية.

الجبهة اليسرى

من ضمن المطالب التي يحتاجها كولر هي التعاقد مع ظهير أيسر صاحب خبرات لتعويض غياب وتخفيف الضغط على علي معلول، لا سيما مع افتقاد الثلاثي أحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ورأفت خليل للخبرات الكافية، بخلاف تجميد أيمن أشرف من قبل المدير الفني.

الجناح

يعد مركز الجناح الأيسر من ضمن المراكز التي تدخل اهتمامات كولر لتدعيمها في الموسم الجديد، في ظل رغبته في إضافة عناصر جديدة، لاسيما مع تراجع مستوى أكثر من لاعب مثل أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ويفكر في ضم لاعب أجنبي، اذا لم يوجد لاعب محلي بنفس المواصفات المحددة من قبل كولر.

حارس مرمى

يأتي تدعيم مركز حراسة المرمى من قبل المراكز التي يرغب كولر في تدعيمها في الصيف المقبل، لاسيما مع التراجع الملحوظ في أداء محمد الشناوي قائد الفريق ورغبته في خلق منافسة قوية في هذا المركز، لاسيما وأن الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير غير قادرين على منافسة الشناوي لحراسة العرين الأحمر.

المدافع

آخر المراكز التي يرغب كولر في تدعيمها هو الخط الخلفي، حيث يرغب في ضم مدافع مميز بمواصفات مختلفة عن بعض الأسماء الموجودة في صفوفه، لاسيما مع تراجع مستوى أكثر من لاعب مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بخلاف كثرة إصابات محمود متولي، ويرغب في إيجاد لاعب جيد في الأدوار الدفاعية.