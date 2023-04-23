موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الرجاء المغربى بدورى الأبطال والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة الرجاء المغربى التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجهاز الفني بـ"طي" صفحة الذهاب والتفكير فى لقاء العودة بالمغرب، المقرر له السبت المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور المارد الأحمر شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الحسم فى المغرب الذي سيكون أكثر ندية وإثارة.

ويطير الأهلى للمغرب الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة بحثاً عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مواجهة الأهلي والرجاء هي سيناريو مكرر للنسخة الماضية من دوري الأبطال، حين تأهل المارد الأحمر على حساب غريمه البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الرجاء المغربى

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.