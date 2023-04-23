صدمة لـ الهلال قبل مواجهة الاتحاد اليوم في كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم فريق الهلال استعدادته لمواجهة الاتحاد المقرر لها مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الملك، لكن تلقى الجهاز الفني لأزرق الرياض صدمه قبل اللقاء بساعات قليله.

أقرأ ايضًا..

صراع سعودي رباعي على ضم فراس البريكان في الصيف

يواجه الهلال نظيره الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعه، والذي قد يشهد غياب اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو عن لقاء نصف النهائي.

غياب ميشيل ديلجادو عن الهلال أمام الاتحاد

أصبح غياب ميشيل ديلجادو عن الهلال أمام الاتحاد متردد كثيرًا بين الجمهور خلال اللحظات الاخيرة بعدما غاب اللاعب عن بعثة الأزرق التي وصلت إلى جدة.

ولم يتم الكشف عن سبب غياب اللاعب عن بعثة

الازرق، كما لم يعلن النادي إصابة اللاعب أو حدوث أي أزمة مع أحد الاطرف داخل النادي.

يعتمد رامون دياز مؤخرًا على ميشيل ديلجادو في تنفيذ السيطرة الهجومية وإيجاد الحلول لفريقه أمام في الجانب الهجومي.

تأهل الهلال لنصف نهائي كأس الملك على حساب فريق الفتح بنتيجة 3-1، بينما تاهل الاتحاد على حساب فريق الفيحاء بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بنتيجة 1-1.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا