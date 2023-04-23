ماتيو لاهوز يقترب من قيادة لجنة التحكيم السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الحكم الدولي الإسباني ماتيو لاهوز من قيادة لجنة التحكيم السعودية خلال الفترة المقبله، بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

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يدرس الحكم الإسباني عرضًا سعوديا لخلافة السويسري نافارو رئيس لجنة الحكام الحالية في دوري روشن للمحترفين، والذي يلاقي الكثير من الانتقادات ضد الحكام خلال الأسابيع الاخيره.

عرض إسباني يحسم موقف ماتيو لاهوز

أكدت صحف إسبانية أن الحكم ماتيو لاهوز

ينتظر عرض لجنة الحكام الإسبانية بشان التجديد لسنة إضافية أو الانتقال لتولي منصب رئيس لجنة الحكام بالسعودية.

قاد ماتيو لاهوز 516 مباراة خلال مسيرته التحكيمية أشهر خلالها عدد 2397 بطاقة صفراء بالإضافة إلى 126 بطاقة حمراء.

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