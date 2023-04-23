شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم استعادوا بريقهم بالدورى المصرى.. كهربا والشامى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الحالي من الدوري المصري استعادة أكثر من لاعب لبريقهم المفقود، بعدما عادوا للتألق في الدوري المصري في الفترات السابقة لظروف مختلفة، وبات نجوما في فرقهم ونجوم شباك أيضا في الايجبشن ليج هذا الموسم، وتعول عليهم فرقهم كثيرا لصناعة الفارق بمبارياتهم في الموسم الحالي.

ولعبت أسباب متباينة في ابتعاد هؤلاء اللاعبين عن التألق بقمصان الفرق التي يلعبون لها قبل ان يستعيدوا مستواهم ويتألقوا بشكل لافت مع فرقهم في الدوري المصري، لعل ابرزهم:

محمود كهربا

عاد محمود كهربا للتألق بقميص الأهلي رغم أن اللاعب افتقد بريقه في الموسم الماضي، في ظل تجميده من قبل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق ثم رحيله في تجربة احترافية قصيرة بتركيا من بوابة نادي هاتاي سبور التركي، وبات من نجوم الشباك في صفوف الأهلي هذا الموسم، لاسيما بعد انتهاء إيقافه وعودته للمشاركة في المباريات.

حسين الشحات

رغم التراجع الملحوظ في أداء حسين الشحات خلال الموسم الماضي وتعرضه لانتقادات شديدة من قبل جماهير ناديه، ولكن اللاعب استعاد بريقه في الموسم الحالي، وبات من أهم الأوراق الرابحة في صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه مدربه مارسيل كولر في حسم المباريات الهامة، بخلاف تألقه في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في المغرب.

أحمد الشيخ

في الوقت الذي كان فيه أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة بعيدا عن الأضواء في المواسم الماضية، ولكن ظهر بشكل مغاير في الموسم الحالي وبات من أهم الأوراق الرابحة في صفوف الفلاحين، بل وينافس على لقب هداف الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

جريندو

يقدم محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصري مستويات طيبة للغاية في الموسم الحالي رفقة فرقه، وبات من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق البورسعيدي، ويعتمد عليه حسام حسن المدير الفني كثيرا في تنفيذ خططه الفنية وصناعة الفارق لصالح فريقه، بعدما كان بعيدا عن الأضواء في الموسم الماضي.

محمد الشامي

من اللاعبين الذين استعادوا بريقهم في الموسم الحالي محمد الشامي لاعب الإسماعيلي والذي أصبح من أهم العناصر في كتيبة الدراويش هذا الموسم وأحد المفاتيح التي يعتمد عليها حمزة الجمل المدير الفني للدراويش في تهديد مرمى المنافسين ومساعدة الإسماعيلي في تأمين بقاؤه بجدول الدوري.