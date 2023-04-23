شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات بعد تعديل الموعد وانتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، لاستئناف تدريباته الجماعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التى منحها المدير الفنى للاعبين.

وقرر أوسوريو أن يقام مران الزمالك فى الثامنة صباحًا بدلاً من إقامته فى الرابعة عصرًا، حيث يرغب الخواجة الكولومبى فى فرض حالة من الإلتزام والتركيز لدى اللاعبين، وإجبارهم على النوم المبكر.

ومن المنتظر أن يقام تدريب الزمالك اليوم، الأحد، وفقًا للموعد الجديد الذى تم تحديده فى الساعة الثامنة، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا بالدورى.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووصل فريق الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها.