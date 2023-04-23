شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الرجاء المغربى بدورى الابطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وطالب الجهاز الفني بـ"طي" صفحة الذهاب والتفكير فى لقاء العودة بالمغرب، المقرر له السبت المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور المارد الأحمر شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الحسم فى المغرب الذي سيكون أكثر ندية وإثارة.
ويطير الأهلى للمغرب الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة بحثاً عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الرجاء المغربى
يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.مواجهات الأهلى المحتملة فى الأدوار الإقصائية
حال خوض الأهلى لنصف النهائى ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة فى القاهرة، وحال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب خارج مصر.