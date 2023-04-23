شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس اليوم الأحد 23-4-2023 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فريق مارومو جالانتس، اليوم الأحد، في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تمكن بيراميدز من التأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دور المجموعات بالمسابقة الأفريقية، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

ووصل بطل جنوب أفريقيا لهذا الدور بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أسند مهمة إدارة مباراة بيراميدز ضد مارومو جالانتس في كأس الكونفدرالية الأفريقية، للحكم “كاليلو تراوري.

موعد مباراة بيراميدز أمام مارومو جالانتس بالكونفدرالية

تُقام مباراة فريق بيراميدز أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي فى السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومارمو جالانتس

تنقل مباراة بيراميدز وماروموجالانتس في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، غير قناة beIN Sports HD 4، الناقل الحصري لجميع مباريات الكونفدرالية وقناة اون تايم سبورت الأرضية.