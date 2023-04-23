ناصر عباس: ركلة جزاء وأداء تحكيمى متوسط الأبرز فى لقاء الأهلى والرجاء

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القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى والرجاء

المسابقة: ذهاب ربع النهائي دورى أبطال أفريقيا

الملعب: استاد القاهرة

النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود على إسماعيل

المساعد الأول: محمد عبد الله إبراهيم

المساعد الثانى: أحمد عبد الرازق

الحكم الرابع: محمد الحج

حكام الـ VAR: هيثم قيراط ، حج مليك

أداء تحكيمي متوسط للحكم محمود إسماعيل نتيجة الشخصية الضعيفة والقرارات التحكيمية العكسية، لم يؤد الحكم المباراة بشكل جيد على الرغم من أن المباراة كانت سهلة تحكيميا وكانت أهم الحالات كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 23 يسجل كهرباء هدف لصالح الأهلى، الحكم المساعد الأول يشير بتسلل والـVAR يؤكد صحة التسلل.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 37 الكرة تصطدم برأس مدافع الرجاء وتذهب إلى اليد التى كانت فى وضع غير طبيعي ومكبرة لحجم الجسم، الحكم يشير باستمرار اللعب وال VAR لم يستدع الحكم ويؤكد قرار الحكم، ولكن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الأهلى.

اللياقة البدنية والتحرك: لياقة بدنية متوسطة وتمركز سيئ فى معظم أوقات المباراة وعدم استخدام لتنوع أسلوب الجرى.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد وكانوا أفضل منه فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة نتيجة اليقطة والتمركز الصحيح.

حكام الـVAR: يؤخد عليه عدم التدخل فى حالة ركلة جزاء الأهلى وكان يجب عليه استدعاء الحكم فيها.