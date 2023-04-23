شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية توجت ببطولة السوبر خلال 19 نسخة قبل لقاء الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن الأهلي والزمالك يُعدَّان من أعرق الأندية في الوطن العربي الكبير، من المحيط للخليج، وتاريخيًّا، حقق الفريقان العديد من الإنجازات، جعلتهما قطبي الكرة المصرية بامتياز.

على صعيد جميع البطولات المحلية والأفريقية والعربية التي يشارك فيها الأهلي والزمالك كل موسم، نجد اسمي الفريقين على رأس قائمة الأكثر تتويجًا، ونجد منافسةً شرسةً دائمًا بين جمهورَي الفريقين لإثبات التفوق.

وضرب الأهلى موعداً مع الزمالك في السوبر المصري لموسم 2021-2022 عقب تتويجه بطلا لكأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، ستقام المباراة في دولة الإمارات وذلك يوم 5 مايو المقبل على ستاد محمد بن زايد، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس أبو ظبي الرياضي.