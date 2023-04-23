شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية توجت ببطولة السوبر خلال 19 نسخة قبل لقاء الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
على صعيد جميع البطولات المحلية والأفريقية والعربية التي يشارك فيها الأهلي والزمالك كل موسم، نجد اسمي الفريقين على رأس قائمة الأكثر تتويجًا، ونجد منافسةً شرسةً دائمًا بين جمهورَي الفريقين لإثبات التفوق.
وضرب الأهلى موعداً مع الزمالك في السوبر المصري لموسم 2021-2022 عقب تتويجه بطلا لكأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، ستقام المباراة في دولة الإمارات وذلك يوم 5 مايو المقبل على ستاد محمد بن زايد، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس أبو ظبي الرياضي.
وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصرى فى عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذى كان فى أوج تألقه فى هذه الفترة، أما الأهلى فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخى للبطولة برصيد 12 لقبًا وحققت أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش وغزل المحلة لقب وحيد للسوبر.
أقيمت بطولة السوبر 19 مرة منذ عام 2001 ، وألغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012.
تواجه الأهلى والزمالك سبع مرات فى بطولة كأس السوبر المصرى منذ أقيمت للمرة الأولى فى موسم 2001-2002.
وتأخرت المواجهة الأولى بين الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى حتى النسخة الثالثة، والتى حقق فيها "المارد الأحمر" الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبى، ويتفوق الأهلى على الزمالك فى سجل مواجهات الفريقين فى كأس السوبر المصرى، حيث حصد "المارد الأحمر" اللقب فى ستة مناسبات مقابل مرتين لصالح "القلعة البيضاء".
الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.