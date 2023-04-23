اليوم.. مباراة الاتحاد والهلال تفتتح مواجهات نصف نهائي كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق نادي الاتحاد السعودي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الهلال، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الملك عبدالله الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2022-2023.

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الاتحاد يعاني ضد الهلال على الجوهرة المشعة

من المقرر ان تقام مواجهتي الاتحاد ضد الهلال والنصر ضد الوحدة في المربع الذهبي، على أن يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من اللقاء الأخر في النهائي.

مباراة الاتحاد والهلال اليوم الأحد

من المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال اليوم الأحد في الكأس، ويضع عينه على تحقيق الانتصار فقط لا غير ليتأهل للمواجهة النهائيه وليعوض غياب 2732 يوم بدون تحقيق الانتصار على الجوهرة المشعه.

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر ان تنقل المواجهة من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي.

كان الاتحاد قد تاهل لنصف النهائي بعد الفوز على حساب الفيحاء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، بينما كان الهلال قد تأهل على حساب الفتح بنتيجة 3-1.

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