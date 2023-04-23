اتحاد السلة يوافق على طلب الأهلي والاتحاد السكندري بحكام اجانب لنهائي الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - وافق الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على طلب ناديي الأهلي والاتحاد السكندري باستقدام حكام أجانب لمباريات نهائي دوري السوبر "رجال"، والتي من المقرر ان تجمع الطرفين.

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اتحاد السلة يوافق على طلب الأهلي والاتحاد

وتلقى مجلس إدارة اتحاد كرة السلة طلبا من ناديي الاتحاد السكندري والاهلي، بضرورة استقدام حكام أجانب لسلسلة مباريات النهائي بين الفريقين،

وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى الدور النهائي من دوري السوبر، بعد الفوز على سموحة 3-0 في سلسلة المباريات، كما تأهل الأهلي إلى الدور ذاته بعد التفوق على الزمالك 3-0 أيضًا في مجموع المباريات.

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