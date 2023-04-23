علاء ميهوب.. الأهلي فاز بثنائية في أسوأ حالاته والرجاء دون حلول هجوميا ودفاعيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث علاء ميهوب مهاجم فريق الأهلي السابق عن توقعاته لسيناريو الأحمر في لقاء العودة أمام الرجاء المغربي يوم 29 أبريل الجاري بالمغرب.

واعترف بأن الأهلي اليوم باستاد القاهرة ،فاز بثنائية في أسوأ حالاته الفنية، مستوى الأحمر أفضل من ذلك بمراحل، يجب أن يقاتل للوصول لنصف النهائي بمباراة كبيرة في المغرب.

وقال علاء ميهوب في تصريحات لقناة الأهلي: من المستحيل أن يفكر كولر في مباراة دفاعية في المغرب، يجب أن يفكر في الهجوم، سوف يكون من السهل هز شباكهم خارج الديار لأن الفريق المغربي سوف يتقدم للهجوم.

وكشف عن أن فريق الرجاء دون حلول هجومية، كذلك من السهل ضربه دفاعيًا لتواضعه إلى حد كبير، أول شيء يجب أن يفكر كولر به

في المغرب هو اللعب الهجومي والاستحواذ على الكرة.

وقال: من السهل أن تسجل هدفًا في شباك الرجاء في ملعبه، صن داونز اليوم فاز برباعية خارج ملعبه.

وتغلب الأهلي على الرجاء بثنائية نظيفة، باستاد القاهرة، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الرجاء 29 أبريل الجاري في التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ويلتقي الفائز من الأهلي والرجاء مع المتأهل من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.