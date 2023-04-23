ليونيل ميسي يصل برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لبرشلونة، قبل لحظات قليلة من الآن، تمهيدًا للتوقيع للعملاق الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل.

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من المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية، وأكدت أنباء أن الأسطورة الأرجنتينية تواجد في إسباني للتوقيع للعملاق الكتالوني.

ميسي يصل برشلونة

أكدت تقارير إسبانية أن ميسي تواجد

في برشلونة قبل قليل ومعه عائلته وبيبي كوستا وهو أحد المقربين من الأسطورة الأرجنتينيه، بالإضافة إلى مساعديه.

وصل ليونيل ميسي لبرشلونة ومعه 15 حقيبة تحتوي على ملابسه وباقي استخداماته في إشارة إلى اقتراب التوقيع الرسمي للكتالوني، والعودة من جديد للبلوجرانا مع بداية الموسم الجديد.

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