هاتريك محرز يعادل إنجاز تاريخي وسط جنون جوارديولا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز السيتيزنس على نظيره شيفيلد يونايتد بثلاثيه نظيفه، على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالموسم الحالي 2022-2023.

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هاتريك تاريخي لرياض محرز

وسجل النجم الجزائري رياض محرز الهاتريك في الدقائق 43 و61 و66 من عمر المباراة، ليعادل إنجاز مميز منذ 65 عام.

أصبح هاتريك محرز مع مانشستر سيتي في شيفليد هو أول هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 1958، وهو الهاتريك الاول للنجم الجزائري منذ ثلاثية بيرنلي في

عام 2020.

تصريحات جوارديولا عن رياض محرز بعد الهاتريك

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لا يمكنه وصف ما فعله رياض محرز، فهو صاحب جودة رائعة، مشددًا على سعادته باللاعب، ورغبته في مواصلة تحقيق الإنجازات.

تابع جوارديولا دحديثه أن محرز يغضب عندما لا يشارك في المباريات، وأعلم أنني خسرت المعركه لكنني أفهم مدى أهميته للمجموعة حتى حينما يكون بديلا.

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