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موعد مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق النادي الأهلي الانتصار على نظيره الرجاء المغربي بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، ليقترب من التأهل لنصف النهائي بتلك النتيجة.

 

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سجل أهداف الأهلي في شباك الرجاء كل من محمد عبد المنعم في الدقيقة 47 وحمدي فتحي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

 

موعد مباراة الأهلي والرجاء في الإياب

تم تحديد موعد مباراة الاهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقرر لها يوم

السبت المقبل الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.

 

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الرباط.

 

يسعى المارد الاحمر للوصول لنهائي النسخة الحالية من البطولة ليعادل إنجاز نادي الإنجلبير التاريخي بالوصول للنهائي في 4 نسخ متتاليه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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