رد فعل " لوكاكو" على إلغاء عقوبة طرده بسبب "العنصرية"

ياسر رشاد - القاهرة - ألغى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم "جابرييلي جرافينا"، عقوبة روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وإيقافه مباراة واحدة كبادرة لمكافحة العنصرية.

وسوف يتمكن لوكاكو من المشاركة في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس الأربعاء المقبل

وأعرب انتر عن احباطه يوم الجمعة بعد رفض الطعن الذي تقدم به ضد إيقاف اللاعب قائلا إن لوكاكو معاقب رغم أنه تعرض لإهانات عنصرية في ذهاب قبل النهائي.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن رئيسه جابرييلي جرافينا قرر إلغاء عقوبة إيقاف لوكاكو بعد طرده على خلفية حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد مراجعة تقرير مكتب المدعي العام الاتحادي.

وجاء في البيان أن التقرير أشار إلى أن تصرف اللاعب الذي عاقبه حكم المباراة جاء بعدما أظهر مشجعو الفريق المنافس كراهية وتمييزا عنصريا على نحو خطير ومتكرر.

وأضاف: يؤكد الإجراء أن مكافحة العنصرية بكل

صورها تمثل واحدة من المبادئ المؤسسة للنظام الرياضي.

وأبدى لوكاكو سعادته بالقرار، قائلا إن رئيس الاتحاد الإيطالي أظهر إدراكه الجيد للوضع، وأن العدل تحقق بفضل تدخله وهذا يبعث برسالة عظيمة لعالم الرياضة بأسره، ويعكس الرغبة لمكافحة العنصرية.

وتعرض لوكاكو لإهانات عنصرية خلال لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب يوفنتوس قبل وأثناء تنفيذ وبعد ركلة الجزاء التي أدرك منها التعادل 1-1 لإنتر.

وتعرض لوكاكو للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد الاحتفال بالهدف، حيث رفع إصبعه إلى فمه أمام جماهير يوفنتوس، وهي لفتة تُعد استفزازية.