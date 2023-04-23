بحضور أكثر من 50 ألف من جماهير المارد الأحمر.. الأهلي يهزم الرجاء بهدفين نظيفين

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن النادي الأهلي من سحق منافسه الرجاء البيضاوي ، بهدفين مقابل لا شئ ، وذلك في مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

أحرز الأهداف محمد عبد المنعم كهربا ، واللاعب حمدي فتحي .

جماهير المارد الأحمر

وتوافدت جماهير المارد الأحمر نحو استاد القاهرة من عدد من المحافظات لمؤازرة الفريق في ملعب استاد القاهرة الدولي.

خرج المئات من مشجعي النادي الأهلي من محافظة البحيرة في اتوبيسات وسيارات متجهة إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

وارتدي المشجعون فانلات واسكارفات وأعلام النادي الأهلي، وحمل بعضهم طبلة وفوفوزيلا.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية ومروان عطية وحمدي فتحي في الوسط وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي، كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي، أنيس الزنيتي في حراسة المرمى، جمال حركاس، مروان الهدهودي، محمد الناهيري، محمود بنتايك في ادفاع، روجي أهولو، محمد زريدة، وليد الصبار في الوسط، زكريا الهبطي، يسري بوزوق، حمزة خابا في الهجوم.