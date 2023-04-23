شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس بدلاء مصطفى شلبى أمام سيراميكا بعد الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جميع الحلول المتاحة أمامه لتعويض غياب مصطفى شلبى عن مواجهة سيراميكا فى المباراة المقبلة، بسبب الإيقاف.

ويضع أوسوريو عدة حلول لتعويض غياب مصطفى شلبى عن مواجهة سيراميكا، المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب مصطفى شلبى عن مواجهة سيراميكا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وذلك بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة المقاولون العرب، الماضية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 / 2.

ويدرس أوسوريو الدفع بيوسف أسامة نبيه فى التشكيل الأساسى لتعويض غياب "شلبى"، أو مشاركة إبراهيما نداى فى مركز مصطفى شلبى، والدفع بسي نيمار، ومازال المدير الفنى للزمالك يدرس الحلول المتاحة للوقوف على أفضلها.

ووصل فريق الزمالك للنقطة 40 فى المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها.