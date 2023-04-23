شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: لم نتوقع جراءة الرجاء.. ولاعبو الأهلى كانوا فى قمة تركيزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين الشحات، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بتحقيق الفوز على الرجاء المغربى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هدفي اللقاء.

وقال الشحات، فى تصريحاته عقب المباراة، إن الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام منافس قوى، مشيرًا إلى أن الرجاء بدأ المباراة بجراءة وضغط على الأهلى وهدد مرماه ولم نتوقع ذلك.

وأضاف الشحات، إن لاعبى الأهلى كانوا فى قمة تركيزهم وكان هدفنا عدم استقبال أهداف فى الشوط الأول وهو ما نجحنا فى تحقيقه، قائلاً: "الحمد لله حققنا الفوز وأمامنا مباراة ثانية فى المغرب سنسعى لتحقيق نتيجة ايجابية من أجل التأهل لنصف النهائى".