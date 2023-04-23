شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: لاعبو بيراميدز أصحاب خبرات وتعاهدنا على تجاوز نهائى الكأس سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، إن المباراة التي تجمع بيراميدز بنظيره مارومو جالانتس الجنوب أفريقي ستكون غاية في القوة، خاصة أنه بعد متابعة الفريق المنافس، يظهر مدى قوته والأداء المتميز الذي يقدمه في مسيرته بكأس الكونفدرالية بدليل تصدره لقمة مجموعته ووصوله إلى هذه المرحلة يؤكد أنه فريق متميز ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، والجهاز الفني تابعه في أكثر من مباراة وكذلك لاعبو الفريق والهدف واحد وهو تحقيق نتيجة مريحة قبل رحلة السفر لخوض مباراة الإياب في جنوب أفريقيا.

وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز فريق قوي ويمتلك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة وتعاهدوا جميعا على تجاوز مباراة نهائي الكأس سريعا والتركيز في المرحلة المقبلة المهمة، وحقق الفريق فوزين مهمين في الدوري ويركز حاليا على بطولة الكونفدرالية ولا بد من عبور هذا الدور بكل قوة لأن الهدف الأساسي هو تحقيق الكأس بعد وحصد أول بطولة بعد 3 نهائيات مختلفة.

وأكد أن الفريق يفتقد بالفعل جهود المصابين كونهم من العناصر المهمة للفريق، ولكن المجموعة بالكامل متحدة وهدفها الفوز بالألقاب وتجاوز الصعوبات متمنيا عودة سريعة وشقاء جميع المصابين في أسرع وقت ممكن.