شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 22/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت، الموافق، 22/ 4/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: أوسوريو يعدل موعد التدريب فى أول قرار لتصحيح المسار، وناصر منسى يقترب من الاستمرار فى قيادة الهجوم أمام سيراميكا.

أوسوريو يعدل موعد تدريب الزمالك فى أول قرار لتصحيح المسار

اتخذ الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أول قرار لتصحيح المسار بالفريق، حيث استقر على تعديل موعد خوض التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

تكثيف البرنامج التأهيلى لعمرو السيسى لتجهيزه لمواجهة سيراميكا

كثف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، البرنامج التأهيلى لعمرو السيسى لاعب وسط الفريق، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ناصر منسى يقترب من الاستمرار فى قيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا

اقترب ناصر منسى مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق أمام سيراميكا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدورى المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

سيف جعفر يقترب من العودة للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام سيراميكا

اقترب سيف جعفر صانع ألعاب الزمالك من العودة للتشكيلة الأساسية للفريق فى مباراته المقبلة أمام سيراميكا بعد الإصابة التى ألمت بزميله بالفريق مصطفى شلبى فى اللقاء الماضى أمام المقاولون العرب واقترابه من الغياب عن اللقاء المقبل.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى والقناة الناقلة