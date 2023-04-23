شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الرجاء المغربى 2 / 0 فى ذهاب ربع نهائى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هدفي اللقاء.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء يوم السبت المقبل في لقاء الإياب لربع النهائي، لحسم الصعود إلى نصف النهائي.

وجاء أول تهديد في المباراة في الدقيقة الرابعة من جانب الضيوف بعدما تحصل فريق الرجاء على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وسددها محمد الناهيري صاروخية ولكن حولها محمد الشناوي إلى ركلة ركنية، وهدد الرجاء مرمى الأهلي في الدقيقة السابعة من ركلة ركنية ولكن أبعدها دفاع الأهلي من مناطق الخطورة.

وسدد كهربا تصويبة تجاه مرمى الرجاء في الدقيقة التاسعة ولكنها جاءت سهلة في يد أنس الزنيتي حارس الرجاء، وبعدها سدد حسين الشحات تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11 ولكن أمسك بها الزنيتي أيضا.

وهدد حسين الشحات مرمى الرجاء في الدقيقة 21 بعدما شن الأهلي هجمة مرتدة ولكن لم يحسن التعامل معها أثناء التصويب، وبعدها صوب محمد زريدة تصويبة على مرمى الشناوي في الدقيقة 22 مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الأهلي.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم في الدقيقة 23 بعد متابعته لتصويبة حسين الشحات ولكن تم إلغائه بداعي وقوعه في مصيدة التسلل، وشن محمد هاني هجمة للأهلي في الدقيقة 25 من الجبهة اليمنى ولكن أبعدها دفاع الأهلي.

وأنقذ الشناوي هدف محقق للرجاء في الدقيقة 34 نتيجة خطأ من دفاع الأهلي ووصلت إلى زريدة الذي سددها ولكن حولها الشناوي إلى ركنية، وأهدر عمرو السولية فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 41 قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على السولية.

وأحرز محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من رأسية بعد استقباله عرضية علي معلول وسكنت على يسار الزنيتي.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب في أول ربع ساعة من الشوط الثاني ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى الزنيتي، وأجرى الرجاء تغييرا في الدقيقة 58 بنزول كمارا ومحمد بو لاكسوت بدلا من وليد الصبار وزكريا الهبطي، فيم أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 69 بنزول محمد شريف وحمدي فتحي بدلا من محمود كهربا وعمرو السولية.

وهدد بيرسي تاو مرمى الرجاء في الدقيقة 74 وسددها صوب المرمى ولكن تصدى لها الزنيتي، وأجرى الرجاء تغييرين جديدين في الدقيقة 80 بنزول نزفل الزهروني وعبد الله الحافيظي بدلا من محمد زريدة ويوسف بوزروق، وسدد مروان عطية تصويبة قوية في الدقيقة 83 ولكن أمسك بها الزنيتي.

وسجل حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84 بعد استلام تمريرة سحرية من بيرسي تاو في ظهر دفاع الرجاء وسددها على يمين الحارس أنس الزنيتي، وأجرى الأهلي تغيير ثالث بنزول خالد عبد الفتاح في الدقيقة 89 بدلا من حسين الشحات، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية ومروان عطية وحمدي فتحي في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي، كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.

فيما جاء تشكيل الرجاء المغربي كالتالي، أنيس الزنيتي في حراسة المرمى، جمال حركاس، مروان الهدهودي، محمد الناهيري، محمود بنتايك في الدفاع، روجي أهولو، محمد زريدة، وليد الصبار في الوسط، زكريا الهبطي، يسري بوزوق، حمزة خابا في الهجوم.



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (1)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (2)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (3)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (4)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (5)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (6)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (7)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (8)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (9)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (10)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (11)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (12)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (13)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (14)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (15)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (16)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (17)



الشوط الثاني من مباراة الاهلي والرجاء المغربى (18)